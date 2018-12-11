Песков прокомментировал иск главы Росгвардии к Навальному

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не знает об иске директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному из-за расследования ФБК.

«Никак не прокомментируют. Я даже не знаю, что он есть. Это, наверное, надо все-таки в Росгвардии узнавать», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что директор Росгвардии Виктор Золотов подал иск о защите части, достоинства и деловой репутации на 1 млн рублей к блогеру Алексею Навальному.

Конфликт Золотова и Навального начался в сентябре, когда глава Росгвардии в ответ на опубликованные ФБК заявления о нарушениях в ведомстве вызвал блогера на дуэль, пообещав превратить того в «отбивную». В октябре Навальный заявил, что оставляет за собой право провести дуэль в виде дебатов на одном из федеральных телеканалов. В ответ Золотов заявил, что не собирается участвовать в дебатах с Навальным, поскольку приглашал его на спортивный поединок.