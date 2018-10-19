Глава Росгвардии подал иск к Навальному на 1 млн рублей

Директор Росгвардии Виктор Золотов подал иск о защите части, достоинства и деловой репутации на 1 млн рублей к блогеру Алексею Навальному, сообщил адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы Золотова.

«Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному», – сказал он, передает ТАСС.

Адвокат пояснил, что в иске Золотов просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и несоответствующими действительности. «В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников», – заявил Горгадзе.

Защитник отметил, что в случае присуждения судом денег они будут направлены в один из детских домов.

Конфликт Золотова и Навального начался еще в сентябре, когда глава Росгвардии в ответ на опубликованные ФБК заявления о нарушениях в ведомстве вызвал блогера на дуэль, пообещав превратить того в «отбивную». В октябре вышедший из СИЗО Навальный записал ответное обращение к Золотову, заявив, что принимает вызов и оставляет за собой право провести дуэль в виде дебатов на одном из федеральных телеканалов. В ответ Золотов заявил, что не собирается участвовать в дебатах с Навальным, поскольку приглашал его на спортивный поединок.