США исключили Россию из списка «опасных» для поездок стран

Госдепартамент США отказался от рекомендации американцам воздержаться от поездок в Россию, наша страна исключена из соответствующего списка, сообщил представитель внешнеполитического ведомства США.

Теперь Россия находится в перечне стран, где, по оценкам ведомства, американцам «не грозит непосредственная опасность», передает ТАСС.

В опубликованных ведомством рекомендациях для граждан США содержится призыв «проявлять повышенную осторожность из-за терроризма, притеснений и произвольного исполнения местных законов». «Некоторые области подвергаются повышенному риску», – сказано в документе.

По мнению американских дипломатов, граждане США «не должны путешествовать» на «Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, из-за терроризма и риска гражданских беспорядков».

Кроме того, американцам не советуют посещать Крым «из-за оккупации Россией территории Украины и злоупотреблений со стороны оккупационных властей».

«В Крыму значительное военное присутствие Российской Федерации. Российская Федерация, вероятно, предпримет дальнейшие военные действия в Крыму в рамках оккупации этой части Украины», – утверждают составители документа.

Госдеп предупреждает, что граждане США, посещающие или проживающие в России, якобы подвергаются «произвольным допросам или задержанию российскими должностными лицами и могут стать жертвами притеснений, жестокого обращения и вымогательства».

Ранее Госдепартамент разделил страны на четыре категории по возрастанию опасности для посещения: государства, где нужно «проявлять осторожность», «проявлять повышенную осторожность», куда следует «пересмотреть поездку» и куда лучше «не ехать».