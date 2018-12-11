Президент начал заседание СПЧ с минуты молчания в память о Людмиле Алексеевой

Заседание обновленного состава президентского Совета по правам человека началось с минуты молчания в память о правозащитнике Людмиле Алексеевой, которая скончалась в минувшую субботу. Гражданская панихида по Алексеевой прошла во вторник в Центральном доме журналиста в Москве.

Заседание Совета по правам человека, которой президент России Владимир Путин проводит в Кремле, началось с минуты молчания в память о правозащитнице Людмиле Алексеевой. Открывая заседание, глава государства предложил почтить минутой молчания ушедшую из жизни главу Московской Хельсинкской группы.

Прямая трансляция заседания ведется на сайте СПЧ.

Ранее во вторник в Центральном доме журналиста в Москве состоялась гражданская панихида по Алексеевой, которая скончалась в прошлую субботу на 92-м году жизни. Алексеева многие годы активно работала в составе Совета.

Церемонию прощания посетил Владимир Путин. Проститься с Алексеевой также пришли спикер Госдумы Вячеслав Володин, посол США Джон Хантсман, сенатор, бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, Глава РСПП Александр Шохин, артист Аристарх Ливанов, адвокат Генри Резник и многие другие известные общественные деятели.

Заседание СПЧ проходит в новом составе, который был утвержден в начале декабря и обновился на треть. Как рассказал газете ВЗГЛЯД член совета Александр Брод, одна из тем заседания будет посвящена правам соотечественников.