В аэропорту Тбилиси усилили проверку прибывающих с Украины мужчин

В Тбилисском международном аэропорту пограничники усилили проверку мужчин, которые прибывают в Грузию с Украины, сообщают грузинские СМИ.

У части пассажиров рейса Киев-Тбилиси в понедельник грузинские пограничники отобрали паспорта, провели их дополнительную проверку. Усиленно проверяют только мужчин, женщин пропускают без препятствий, передает «Интерфакс».

3 декабря в Тбилиси были задержаны семеро граждан Украины, у которых нашли оружие. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Среди них оказался депутат Верховной рады Украины, бывший командир нацбатальона «Донбасс» Семен Семенченко. Он избежал ареста благодаря дипломатическому паспорту.