Эксперт: Российская Конституция ориентирована на развитие общества и государства

«Конституция будет оставаться реально действующим документом благодаря потенциалу, заложенному в ее нормах», – сказал газете ВЗГЛЯД полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде Андрей Клишас в преддверие 25-летия российской Конституции.

«В Конституции сформулированы правовые предписания, которые ориентированы на постоянное развитие общества и государства», – сказал полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде Андрей Клишас.

Он отметил, что в 25-летие Конституции можно дать «положительную оценку избранному пути общественно-правового развития». Клишас обратил внимание, что за столь короткое время созданы предпосылки «для формирования российского правопорядка, основанного на принципах правового государства».

«Конституционные положения имеют перспективный характер действия, юридический смысл которого состоит в недопустимости ухудшения уже достигнутого уровня правовых гарантий для человека», – заключил Клишас.

Напомним, что Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.