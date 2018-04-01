Герой мемов «кенгуру-качок» умер в Австралии

В австралийском заповеднике умер 12-летний кенгуру Роджер, ставший популярным среди пользователей Сети благодаря развитой мускулатуре и почти двухметровому росту.

«Прощай, наш дорогой Роджер. С прискорбием сообщаю, что Роджер умер от старости. Он прожил замечательную долгую жизнь и был любим миллионами людей во всем мире. Мы всегда будем по тебе скучать, Роджер», – сообщается на официальной странице заповедника в Instagram.

Роджера еще детенышем спас руководитель заповедника Крис Барнс: он вытащил его из сумки матери, которую сбила машина. Именно ради Роджера и был создан заповедник The Kangaroo Sanctuary Alice Springs для кенгуру, в котором сейчас проживает большое количество животных, передает РИА «Новости».

Сам Роджер стал знаменит в 2015 году благодаря своему мускулистому телу: его рост достигал двух метров, а мускулатура была развита настолько хорошо, что Роджер легко сминал лапами металлические ведра, пишет «Сноб».