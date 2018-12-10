Медведев запретил снижать цены на непищевую спиртосодержащую продукцию

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о запрете на продажу непищевой спиртосодержащей продукции по цене ниже минимально установленной.

«Еще один документ, который я подписал, касается всякого рода спиртосодержащей непищевой продукции. Мы помним, сколько с этим было связано проблем, какое количество отравлений», – цитирует его ТАСС.

По его словам, постановление, подписанное им, устанавливает запрет на продажу этой продукции ниже предельной цены, установленной на такую алкогольную продукцию.

«Это выбивает экономическую основу из подобного рода торговли», – заявил Медведев.

В июле 2017 года президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу спиртосодержащей продукции. В частности, была запрещена розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе посредством торговых автоматов.

Это было сделано после того, как в конце 2016 года в Иркутской области произошло массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник», погибли 76 человек.