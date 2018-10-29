Глава ЦИК призвала не молчать при виде фальсификаций

«Молодые люди хотят, чтобы их слышали. Если их не слышат – они радикализируются, и от этого теряют все», – заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, выступая на открытии Общероссийского форума молодежных избирательных комиссий.

В понедельник в Москве начал свою работу Общероссийский форум молодежных избирательных комиссий «Молодежь. Выборы. Власть», одной из задач которого является определение электорального вектора государственной политики.

В роли организаторов форума выступили Российский фонд свободных выборов и Союз молодежных избирательных комиссий России при поддержке Центризбиркома. Участниками форума стали около 200 человек, представляющих молодежные избирательные комиссии в более чем 60 регионах.

Начался форум с приветственного слова главы ЦИК России Эллы Памфиловой. Она напомнила, что 10 декабря по всему миру отмечается День прав человека, в связи с чем попросила почтить минутой молчания память выдающейся правозащитницы Людмилы Алексеевой. Глава ЦИК также напомнила, что Алексеева сделал огромный вклад в развитие гражданского общества в России, и в защите в том числе и избирательных прав человека.

Возвращаясь к главной теме мероприятия, Памфилова призвала молодых людей, интересующихся политикой, активно вовлекаться в избирательные процессы.

«Молодые люди хотят, чтобы их слышали. Если их не слышат – они радикализируются, и от этого теряют все. Нам нужно научиться грамотно и с душой быть частью молодежной среды, понимать, что волнует молодых людей и совместно с государственными институтами решать их проблемы», – заявила Памфилова.

По ее словам, сейчас в молодежной среде распространено мнение, что «на выборах – все плохо и ужасно». «Но лежать на диване и оттуда через соцсети критиковать власть – это очень просто, но не правильно», – сказал она.

«Если это моя страна, мой город или мой поселок, и я хочу, чтобы на управленческих должностях находились профессионалы – значит надо что-то делать: сегодня сходить в наблюдатели, завтра стать членом участковой избирательной комиссии, послезавтра пойти в территориальную избирательную комиссию, и так далее», – пояснила глава ЦИК.

Она также призвала молодых членов избирательных комиссий следить за чистотой выборов на всех уровнях.

«Если вы видите фальсификации – не молчите. Приходите в ЦИК и сообщайте об этом. И президент говорит, что выборы должны быть прозрачными, и я не перестаю об этом говорить, что к выбором должно быть доверие», – продолжила Памфилова.

«Потому если вы видите нарушения – сообщайте об этом сразу же. Это надо искоренять. И мы вам поможем в этом. Вы всегда найдете у нас понимание, поддержку и защиту», – подчеркнула она.

Кроме того, Панфилова анонсировала проведение масштабного обучения членов избирательных комиссий с последующим проведением всероссийских учений по аналогии с тем, как учения проводят Минобороны и МЧС. Она также не исключила, что в будущем может быть организован «всероссийский день учений избирательных комиссий».

Важность вовлечения молодых людей в избирательные процесс отметил исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков. Он также развеял миф о том, что российская и в целом европейская молодежь становится все более аполитичной, игнорируя выборы.

«По последней статистике мы наблюдаем рост электоральной активности молодежи. Больше того, этот рост идет затрагивает и школы. Например, три дня назад у нас состоялись молодежные выборы в Подмосковье, и несмотря на отсутствие серьезной рекламы – на избирательные участки пришлось свыше 66 тысяч молодых избирателей в возрасте от 14 лет. Мы прогнозируем, что то поколение, которое через три года придет на избирательные участки – это будет политически активное и пассионарное поколение», – рассказал Лесков корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, присутствующему на мероприятии.

«Или давайте посмотрим на Францию: там большая часть протестующих – это молодежь, студенты и школьники. Это глобальный процесс. Потому нельзя сказать, что у молодежи нет политической активности. Но вопрос в том, куда эта активность будет направлена: на избирательные участники или на улицу?», – пояснил собеседник.

Он также рассказал, что главная задача организаторов форума – направить политическую активность подрастающих поколений в законное, цивилизованное русло, и дать молодежи возможность реализоваться путем голосования. «Если мы с этой задачей не справимся, если не будет государственной поддержки на этом уровне – тогда политическая активность молодежи с избирательных участников уйдет на площади, а еще худший вариант – это то, что произошло в Керчи», – считает Лесков.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК России Элла Памфилова предложила переименовать избирательную урну и избирательный ящик из-за негативных ассоциаций, которые вызывают эти названия.

«Давайте честно скажем, что когда говоришь «ящик», все думают, как бы не сыграть в этот ящик, когда урна – думают: «прах из урны». Ассоциации не очень положительные», – заявила она.