Глава ЦИК призвала не молчать при виде фальсификаций

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10 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 17:41  |  vz.ru
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Почему столь циничны слова Чубайса о «неблагодарности олигархам»

Чубайс уличил россиян в неблагодарности к олигархамФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Анатолий Чубайс, идеолог либеральных реформ 1990-х годов, выступил с новым весьма противоречивым заявлением. Бурное обсуждение вызвали его слова о том, что россияне «ни разу так и не сказали спасибо бизнесу за отстроенную страну». Насколько справедливы эти упреки и должно ли общество действительно сказать спасибо Чубайсу и его соратникам? Подробности...
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«Единая Россия» станет более открытой

Владимир Путин напомнил, что «Единая Россия» в течение многих лет доказывает свою состоятельность и способность принимать ответственные решенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
В Москве завершился двухдневный съезд «Единой России». Выступивший перед делегатами Владимир Путин призвал работать на результат, а не топтаться на месте, и не допускать заносчивости и хамства. После обсуждения кодекса поведения было решено создать партийную комиссию по этике. По оценке наблюдателей, такое стремление к обновлению поможет ЕР осуществить легкий ребрендинг, а «какое-то количество членов партии останется без партбилетов». Подробности...
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Как феминистки калечат русский язык

На фото, если верить современным феминисткам - солдатка. Хотя на самом деле это слово означает в русском языке жену или вдову солдатаФото: Сергей Коньков/ТАСС
«Едва ли самой женщине-медику будет приятно услышать в свой адрес «врачиха», она скорее предпочтет «врач», – рассказал газете ВЗГЛЯД известный лингвист, доктор филологических наук, автор книги «Русский язык на грани нервного срыва» Максим Кронгауз. По его словам, широкому использованию феминитивов мешают в том числе внутриязыковые проблемы. Подробности...
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Киев строит «поместную церковь» методами большевиков

На фото – священники Украинской православной церкви, вызванные на допрос в СБУФото: rivne.church.ua
Репрессии и гонения начались на Украине против православных священников – тех, кто не желает стать предателем по отношению к Московскому патриархату и единственной в стране канонической церкви. СБУ шантажирует священнослужителей тюрьмой. Действия киевских декоммунизаторов поразительно напоминают чисто коммунистическую практику столетней давности. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Кровавое месиво с дикой душевной болью – это и есть русский рэп

Эдуард Биров, журналист
Это мычание берёт за душу молодых ребят, цепляет их, уводит за собой в «фиолетовый туман». Причиной тому – полная деградация массовой культуры. Мычание рэперов свежее и понятнее, чем коммерческая пошлятина российской эстрады. Подробности...
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США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Арест топ-менеджера Huawei Менг Ваньчжоу в Канаде – грязный прием. Как, впрочем, и кража интеллектуальной собственности, а также нарушение санкций, за которые единогласно проголосовал Совбез ООН. Китай тоже знает толк в грязных приемах. Подробности...
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Народ с открытыми настежь дверями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Каждый народ в двадцатом веке нашел свой дом. У кого-то хороший, у кого-то плохой, но у каждого – свой. И только русский народ так и сидит на ступеньках казенной коробки с открытыми настежь дверями. Подробности...
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          Глава ЦИК призвала не молчать при виде фальсификаций

             10 декабря 2018, 16:25
          Фото: ВЗГЛЯД
          Текст: Алексей Нечаев

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          «Молодые люди хотят, чтобы их слышали. Если их не слышат – они радикализируются, и от этого теряют все», – заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, выступая на открытии Общероссийского форума молодежных избирательных комиссий.

          В понедельник в Москве начал свою работу Общероссийский форум молодежных избирательных комиссий «Молодежь. Выборы. Власть», одной из задач которого является определение электорального вектора государственной политики.

          В роли организаторов форума выступили Российский фонд свободных выборов и Союз молодежных избирательных комиссий России при поддержке Центризбиркома. Участниками форума стали около 200 человек, представляющих молодежные избирательные комиссии в более чем 60 регионах.

          Начался форум с приветственного слова главы ЦИК России Эллы Памфиловой. Она напомнила, что 10 декабря по всему миру отмечается День прав человека, в связи с чем попросила почтить минутой молчания память выдающейся правозащитницы Людмилы Алексеевой. Глава ЦИК также напомнила, что Алексеева сделал огромный вклад в развитие гражданского общества в России, и в защите в том числе и избирательных прав человека.

          Возвращаясь к главной теме мероприятия, Памфилова призвала молодых людей, интересующихся политикой, активно вовлекаться в избирательные процессы.

          «Молодые люди хотят, чтобы их слышали. Если их не слышат – они радикализируются, и от этого теряют все. Нам нужно научиться грамотно и с душой быть частью молодежной среды, понимать, что волнует молодых людей и совместно с государственными институтами решать их проблемы», – заявила Памфилова.

          По ее словам, сейчас в молодежной среде распространено мнение, что «на выборах – все плохо и ужасно». «Но лежать на диване и оттуда через соцсети критиковать власть – это очень просто, но не правильно», – сказал она.

          «Если это моя страна, мой город или мой поселок, и я хочу, чтобы на управленческих должностях находились профессионалы – значит надо что-то делать: сегодня сходить в наблюдатели, завтра стать членом участковой избирательной комиссии, послезавтра пойти в территориальную избирательную комиссию, и так далее», – пояснила глава ЦИК.

          Она также призвала молодых членов избирательных комиссий следить за чистотой выборов на всех уровнях.  

          «Если вы видите фальсификации – не молчите. Приходите в ЦИК и сообщайте об этом. И президент говорит, что выборы должны быть прозрачными, и я не перестаю об этом говорить, что к выбором должно быть доверие», – продолжила Памфилова.

          «Потому если вы видите нарушения – сообщайте об этом сразу же. Это надо искоренять. И мы вам поможем в этом. Вы всегда найдете у нас понимание, поддержку и защиту», – подчеркнула она.

          Кроме того, Панфилова анонсировала проведение масштабного обучения членов избирательных комиссий с последующим проведением всероссийских учений по аналогии с тем, как учения проводят Минобороны и МЧС. Она также не исключила, что в будущем может быть организован «всероссийский день учений избирательных комиссий».

          Важность вовлечения молодых людей в избирательные процесс отметил исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков. Он также развеял миф о том, что российская и в целом европейская молодежь становится все более аполитичной, игнорируя выборы.

          «По последней статистике мы наблюдаем рост электоральной активности молодежи. Больше того, этот рост идет затрагивает и школы. Например, три дня назад у нас состоялись молодежные выборы в Подмосковье, и несмотря на отсутствие серьезной рекламы – на избирательные участки пришлось свыше 66 тысяч молодых избирателей в возрасте от 14 лет. Мы прогнозируем, что то поколение, которое через три года придет на избирательные участки – это будет политически активное и пассионарное поколение», – рассказал Лесков корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, присутствующему на мероприятии.

          «Или давайте посмотрим на Францию: там большая часть протестующих – это молодежь, студенты и школьники. Это глобальный процесс. Потому нельзя сказать, что у молодежи нет политической активности. Но вопрос в том, куда эта активность будет направлена: на избирательные участники или на улицу?», – пояснил собеседник.

          Он также рассказал, что главная задача организаторов форума – направить политическую активность подрастающих поколений в законное, цивилизованное русло, и дать молодежи возможность реализоваться путем голосования. «Если мы с этой задачей не справимся, если не будет государственной поддержки на этом уровне – тогда политическая активность молодежи с избирательных участников уйдет на площади, а еще худший вариант – это то, что произошло в Керчи», – считает Лесков.

          Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК России Элла Памфилова предложила переименовать избирательную урну и избирательный ящик из-за негативных ассоциаций, которые вызывают эти названия.

          «Давайте честно скажем, что когда говоришь «ящик», все думают, как бы не сыграть в этот ящик, когда урна – думают: «прах из урны». Ассоциации не очень положительные», – заявила она.


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