Памфилова предлагает заменить «избирательную урну» чем-то более позитивным

Председатель ЦИК России Элла Памфилова предложила переименовать избирательную урну и избирательный ящик из-за негативных ассоциаций, которые вызывают эти названия.

«Давайте честно скажем, что когда говоришь «ящик», все думают, как бы не сыграть в этот ящик, когда урна – думают: «прах из урны». Ассоциации не очень положительные», – передает ее слова РИА «Новости».

Она предложила участникам научно-практической конференции «Выборы. Сегодня и завтра», на которой и сделала заявление, придумать новое название для избирательной урны и избирательного ящика.