Панин рассказал о своем состоянии после ДТП

Актер Алексей Панин, попавший в дорожную аварию в Москве, заявил, что с ним все хорошо, и он едет сниматься в передаче «День со звездой».

«Слухи о моей смерти весьма преувеличены, мы вот сейчас с Денисом Ковальским, Нюсей и сценаристкой Лией едем снимать программу «День со звездой», звезда он (Ковальский), всем добра, пожалуйста, не верьте желтой прессе, они, как всегда, накидывают говно», – заявил артист в видеообращении в своем профиле Instagram.

Ранее сообщалось, что Панин ночью 10 декабря получил травму головы в результате аварии в Москве. После ДТП актер отказался от госпитализации.