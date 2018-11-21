Алексей Панин попал в ДТП в Москве

Актер Алексей Панин получил травму головы в результате аварии на западе Москвы, но от госпитализации артист отказался.

Инцидент произошел в ночь на 10 декабря, около 00.30, на улице Подвойского в Москве. По данным Telegram-канала Mash, столкнулись два такси, в которые потом въехал Mercedes, пассажиром которого и был Алексей Панин. При резком торможении Панин ударился головой.

На место ЧП вызвали бригаду скорой помощи. Актер пожаловался медикам на тошноту, однако от госпитализации отказался, сообщает телеканал «360».

По словам источников, за рулем Mercedes была девушка Панина – 36-летняя сценарист Лия Скворцова.