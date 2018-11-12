ЕС ввел санкции против организаторов выборов в Донбассе

Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках 11 ноября, говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС утвердил введение ограничительных мер в отношении девяти физических лиц за организацию и проведение незаконных выборов в Луганском и Донецком регионах», – говорится в документе, передает ТАСС.

Санкции вступят в силу после их публикации в Официальном журнале ЕС.

Выборы в ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября. В Донецкой народной республике выиграл Денис Пушилин, в Луганской народной республике – Леонид Пасечник.

Источник в структурах Евросоюза предполагал, что в ответ на ситуацию в Донбассе ЕС может рассмотреть возможность расширения черного списка.