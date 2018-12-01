Варшава подсчитала работающих в Польше украинцев

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал число работающих в республике украинцев и отметил, что все они трудятся во благо польской экономики.

«Согласно разным оценкам, в Польше находятся уже почти 2 млн украинцев, которые работают у нас в ключевых сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, услугах», – приводит его слова «Интерфакс – Украина».

«Мы ценим их усилия и взнос в развитие нашего государства», – отметил он, выступая на заседании украинско-польского форума в субботу в Киеве.

Чапутович добавил также, что в польских вузах обучаются 40 тыс. студентов с Украины.

В прошлом году польские консулы выдали украинским гражданам 1,2 млн виз, напомнил он.

Ранее польская пресса выражала беспокойство потерей украинских заробитчан.

Украинские СМИ, в свою очередь, писали, что работающие в Польше украинцы чувствуют себя рабами.