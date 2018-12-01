Число пострадавших в ходе протестов в Париже возросло до 20 человек

Во время массовых акций протеста против повышения цен на топливо в Париже пострадали 20 человек, в том числе шесть сотрудников полиции, сообщают французские СМИ.

Сообщение об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на данные телеканала CNews.

Ранее в субботу премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что был шокирован событиями в Париже. Он уточнил, что в ходе протестов были задержаны 107 человек.

В субботу во Франции продолжаются протесты движения так называемых желтых жилетов. Миллионы французов выходят на улицы, протестуя против повышения цен на топливо. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что за манифестациями во Франции стоит фигура скандального олигарха.