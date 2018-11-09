Спасенные российскими военными заложники в Сирии рассказали об адских условиях плена

Спасенные российскими военными в Сирии заложники рассказали об условиях содержания в плену террористов.

Российские и сирийские военные освободили 15 детей и четырех женщин, которых удерживали с конца июля 2018 года в заложниках террористы запрещенного в России «Исламского государства*».

Заложники рассказали, что их содержали в специальных ямах, в которых нельзя было даже присесть. Их кормили два раза в день рисом, сообщает «Русская весна».

Дети террористов жестоко издевались над детьми, попавшими в плен.

Сообщается, что в ходе операции никто из заложников не пострадал, а террористы были ликвидированы.

Портал опубликовал видео со спасенными детьми и женщинами.