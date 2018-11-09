CNN увидел признак возвращения Россией своего мирового влияния

Журналист Фред Пляйтген с канала CNN считает, что Россия возвращает свое влияние на международной арене в том числе благодаря встрече с талибами по Афганистану в Москве.

Переговоры между правительством и Афганистаном в российской столице пройдут при участии Центральной Азии и Ближнего Востока, пишет ИноТВ.

Сообщается, что таким образом Россия возвращает себе роль посредника на международной арене и укрепляет свои позиции относительно Центральной Азии и Ближнего Востока.

В материале сообщается, что переговоры являются историческими, хотя от них не ждут существенного прорыва и весомых результатов (об этом заявляли и талибы, и российская сторона – прим. ВЗГЛЯД). Москва отметила, что наиболее важной задачей сейчас является запуск процесса для снижения уровня насилия в Афганистане.

По проблемам Афганистана делегация «Талибана» участвует в международных переговорах впервые. Со стороны Афганистана в переговорах участвует делегация от Высшего совета мира. Встречу назвали «московским процессом».

Отмечается, что на данные переговоры Госдепартамент США отправил своего наблюдателя.