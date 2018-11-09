Военные летчики показали уничтожение «противника» в Крыму

Пилоты самолетов Су-25, Су-30М2 и Су-27СМ3 показали от первого лица уничтожение условного противника в небе над Кубанью и Крымом.

Видео учений опубликовал телеканал «Звезда».

Летчики Южного военного округа применили навыки противоракетного маневрирования, обнаружения, захвата и уничтожения наземных объектов и воздушных мишеней.

Учения проходили на полигоне «Опук» в Крыму и Темрюкском районе Краснодарского края.

Отмечается, что на время учений авиацию привели в высшую степень боевой готовности – у экипажей было только десять минут на подготовку и взлет.

Пилоты отработали взлет в составе пары и перехват воздушной цели. Также штурмовики совершили несколько учебно-боевых вылетов с пусками неуправляемых ракет и применением корректируемых авиабомб.

В результате были уничтожены «склад горюче-смазочных материалов, несколько схронов с оружием и боеприпасами, а также живая сила условного противника», сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Всего было совершено больше 40 вылетов, выполнено около 80 задач по поражению целей.

Ранее Украина провела боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук-М1» в Херсонской области, граничащей с Крымом. Видео с военных учений на полигоне Ягорлык показал украинский телеканал.