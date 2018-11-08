В Китае собрались купить у России партию новейших вертолетов

Россия планирует продать Китаю шесть модификаций новейшего Ми-171А2, заявили в холдинге «Вертолеты России».

«Китайская компания China General Aviation Service подтвердила намерение о приобретении партии вертолетов Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ). Шесть воздушных судов холдинг «Вертолеты России» планирует изготовить и передать заказчику до 2022 года», – сообщили в холдинге, передает РИА «Новости».

По тем же данным, сейчас проводится работа по валидации сертификата нового Ми-171А2 в КНР.

Генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский выразил уверенность, что Китай будет в числе иностранных партнеров холдинга.

«Этот вертолет – огромный шаг в развитии семейства Ми-8/17, воплотивший в себе новейшие технические решения, улучшившие комфорт, безопасность и летно-технические характеристики вертолета», - добавил Богинский.

Первый полет многофункционального Ми-171А2 прошел на полигоне в Улан-Удэ в мае 2018 года. В августе вертолет в ходе испытаний совершил жесткую посадку на Эльбрусе.

Ми-171А2 представляет собой глубоко модернизированную версию модели Ми-8/17. Создатели включили в него свыше ста усовершенствований и технологических решений.