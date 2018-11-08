В Кремле прокомментировали обещанную США вторую волну санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Госдепа о второй волне санкций, отметил, что Москве нужно посмотреть, какими будут эти санкции.

«Мы с вами были свидетелями, что буквально днями, собственно, Госдеп заявил, что они все-таки исходят из того, что вот эта так называемая вторая волна санкций будет подготовлена, будет введена. Какой она будет, мы посмотрим, будет ли она способна как-то негативно сказаться на перспективе двусторонней встречи, тоже посмотрим», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что вопросов в этой ситуации пока больше, чем ответов.

Напомним, США заявили о несоблюдении Россией американского закона о химоружии и пообещали ввести второй пакет санкций против Москвы.

Между тем, ранее замглавы пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что прежде чем вводить новые антироссийские санкции, Вашингтон хочет внимательно изучить их последствия для национальной безопасности США.