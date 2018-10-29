Российский актер Михаил Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания заслуженного артиста России за выступления на Украине.

«Меня это не интересует. По барабану. До свидания», – прокомментировал предложения недоброжелателей актер агентству ФАН.

Автор идеи лишить актера почетного звания, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме блогер Вадим Манукян рассказал, чем именно его возмутили выступления Ефремова на Украине.

«Неприкрытое издевательство над Россией, над ее гражданами – и все это на потеху украинским зрителям. Просто представьте, что ровно с такой же программой поиздеваться над Украиной и украинцами приедет в Россию или выступит на российском радио тот же Андрей Данилко (сценический образ – Верка Сердючка). Не представляете?! Правильно! У себя дома он может критиковать свою страну, свое правительство, быть недовольным тем, что вокруг происходит, но ехать куда-то и там поливать грязью Украину он не станет», – заявил Манукян.

По его мнению, «на заслуженных и народных артистах в подобные периоды, в такое непростое время для отношений между странами, лежит большая ответственность».

«Именно артисты, вместо того чтобы в угоду публике топтаться на болевых точках, должны стать теми хрупкими мостиками, которые в итоге в далекой перспективе помогут вернуть нормальные взаимоотношения между Россией и Украиной. Если ты получил почетное звание, то неси его гордо и не позорь страну и ее людей за рубежом», – добавил он.

Михаил Ефремов не раз отличался яркими высказываниями по поводу отношений Москвы и Киева. Так, он предложил «решить вопрос» с Крымом откупом от Украины – предоставить Киеву бесплатный газ или передать Крымский мост для взимания платы за проезд.