Появилось видео драки участниц конкурса «Мисс Бум-бум – 2018»

В Бразилии во время награждения победительницы на ежегодном конкурсе для обладательниц самых красивых ягодиц «Мисс Бум-бум – 2018» не вошедшая в тройку конкурсантка Алини Ува устроила потасовку.

Она напала на обладательницу титула Эллен Сантану и отобрала у нее ленту победительницы. Потасовка между двумя участницами попала на видео.

Ува считает, что награду заслужила именно она, так как обладает натуральными формами, пишет РенТВ со ссылкой на Daily Mail.

«У меня натуральные бразильские ягодицы. Этого меня никто не лишит. У трех женщин, которые набрали больше всего голосов, все фальшивое. Ягодицы – откровенный силикон», – рассказала нападавшая конкурсантка журналистам.

Сантана прокомментировала такой поступок соперницы тем, что та не умеет проигрывать. Победительница отметила, что у нее можно забрать наградную ленту, но не титул.

Финал восьмого бразильского конкурса «Мисс Бум-бум» прошел 7 ноября в Сан-Паулу. В нем участвовали 15 девушек. Титул получила 31-летняя модель и танцовщица Сантана.

Отмечается, что участницами конкурса могут стать лишь те девушки, которые не меняли свои формы хирургическим путем.