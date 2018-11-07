В Кремле отреагировали на задержание Рыболовлева

В Кремле с повышенным вниманием относятся к задержанию российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева в Монако, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Такие ситуации – задержание или аресты – наших предпринимателей имели место, мы традиционно относимся к каждому такому случаю с повышенным вниманием», – цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что в Кремле внимательно отслеживают новости на предмет защиты законных интересов граждан России.



Более подробно комментировать он не стал, сославшись на то, что ему неизвестны обстоятельства и суть обвинений.

Во вторник Рыболовлева задержали по запросу прокуратуры Монако. По информации СМИ, в отношении предпринимателя ведется расследование по подозрению в коррупции и торговле влиянием.

Защита бизнесмена связала задержание с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.

Источники сообщали, что Рыболовлева могут отпустить в четверг.