Решение Ищенко пойти самовыдвиженцем на выборы главы Приморья назвали политическим суицидом

«Андрей Ищенко прекрасно понимает, что при его возможном участии в выборах он серьезного процента против врио главы Приморья Олега Кожемяко не собрал бы», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Коммунист Ищенко, который решил идти самовыдвиженцем на выборах губернатора края, на самом деле не преследует цель бороться, поскольку лишился шансов собрать необходимое число подписей в свою поддержку.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова объяснила решение коммуниста Андрея Ищенко подать документы в краевую избирательную комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах губернатора Приморья. По ее мнению, он «наконец-то с большим внутренним облегчением понял, что собрать подписи (чтобы пройти через муниципальный фильтр) у него не получится».

Напомним, в среду депутат Законодательного собрания Приморского края, кандидат в губернаторы Приморья на сентябрьских выборах Андрей Ищенко подал документы в избирательную комиссию на новые выборы главы региона.

«Выдвижение превращается в абсолютно безболезненный и не имеющий серьезных последствий ход. Выдвинуться можно, но чтобы участвовать в выборах, нужно быть зарегистрированным», – полагает Федорова. «Думаю, Ищенко прекрасно понимает, что при его возможном участии в выборах, он серьезного процента против Кожемяко не собрал бы», - добавляет эксперт.

По ее словам, КПРФ отказалась выдвигать Ищенко по той причине, что «он превратился в токсичную политическую фигуру и даже партия не хочет ассоциироваться с ним». «Он понимает, что перспективы довольно туманные. Опыта реального управления у него нет, как и хорошей политической репутации, поэтому он пытается выжить для себя максимум пиара», – считает эксперт.

Федорова не исключает, что Ищенко решил заявить о самовыдвижении из-за неких обязательств, которые у него могут быть перед теми, кто финансировал его избирательную кампанию. «Логично предположить, что если человек обещал кому-то доиграть эту игру до конца, то он будет делать это, невзирая на то, как это выглядит. Но все это похоже на политическое самоубийство», – подытожила Федорова.

В разговоре с газетой «Коммерсант» политолог Виктор Бурлаков констатирует, что в приморской организации КПРФ «произошел раскол». «Фактически Ищенко пошел наперекор позиции федерального руководства партии и с его стороны это в определенной степени жест отчаяния», – полагает экспперт.

Как и Федорова, он скептически оценивает шансы Ищенко преодолеть муниципальный фильтр за ограниченный период времени. «Ищенко может рассчитывать только на собственные ресурсы, на организационную поддержку компартии надеяться не стоит», – считает эксперт.

Как сообщили ТАСС в избиркоме, теперь кандидату предстоит собрать около 7 тысяч подписей в свою поддержку от жителей Приморья, а также 140 подписей от депутатов муниципальных представительных органов (муниципальный фильтр).

Прием документов от претендентов на участие в новых выборах начался еще 26 октября и завершится 18 ноября. Ранее документы подали 17 человек.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в прошлую субботу на региональной конференции КПРФ было принято решение не выдвигать Ищенко.

16 сентября, напомним, в Приморском крае состоялся второй тур выборов губернатора, в котором участвовали тогдашний врио главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в итоге крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты недействительными.

Тарасенко решил отказаться от борьбы и подал в отставку. Позже президент России Владимир Путин назначил новым врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, который до этого возглавлял Сахалинскую область. Кожемяко намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.