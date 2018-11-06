В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о российской военной базе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Минск не нуждается в российской военной базе на своей территории.

«Я оставлю без комментариев эту фразу», – сообщил Песков и добавил, что не знает контекста этого высказывания Лукашенко, передает ТАСС.

Пресс-секретарь указал, что Россия и Белоруссия сотрудничают в рамках Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС и других организаций. Он уточнил, что Белоруссия – это «теснейший партнер» в торговле и в плане вопросов безопасности.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что нет необходимости в создании российской военной базы на территории страны.