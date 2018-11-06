Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли возле больницы в Москве

В салоне автомобиля у одной из больниц в Москве обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением, сообщили в ГСУ СК по Москве.

«По данным следствия, днем 5 ноября 2018 года в салоне автомобиля Hyundai Solaris, находящегося на территории одной из больниц, расположенной по Варшавскому шоссе в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1987 года рождения», – говорится в сообщении ГСУ СК по Москве.

У мужчины обнаружено огнестрельное ранение в области грудной клетки.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, допрашивают очевидцев.