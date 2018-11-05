Соратники Пашиняна решили баллотироваться в парламент Армении отдельно от его партии

Партии «Светлая Армения» и «Республика», которые были представлены в парламенте Армении с партией и.о. премьера страны Никола Пашиняна во фракции «Елк», приняли решение участвовать во внеочередных парламентских выборах самостоятельно.

Об этом объявили в понедельник руководители партий «Светлая Армения» и «Республика» депутат Эдмон Марукян и экс-премьер Арам Саркисян, передает «Интерфакс».

Партия Пашиняна «Гражданский договор» будет участвовать в выборах предвыборным блоком «Мой шаг».

1 ноября армянский лидер Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента страны, досрочные выборы назначены на 9 декабря.