Си Цзиньпин пообещал нарастить импорт в Китай до 40 трлн долларов

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия первой Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) в Шанхае, заявил, что общий объем импортируемых Китаем товаров и услуг в ближайшие 15 лет превысит 40 трлн долларов.

«Согласно прогнозам, объем импортированных Китаем товаров и услуг в ближайшие 15 лет превысит 30 трлн долларов и 10 трлн долларов соответственно», – сказал китайский лидер, слова которого передает ТАСС.

В то же время он отметил, что внутренние и внешние факторы привели к появлению серьезных вызовов для экономики Китая, среди которых «большая степень неопределенности в некоторых секторах, большие сложности для отдельных предприятий, а также повышение рисков в определенных сферах».

«Мы уже предпринимаем активные шаги для их разрешения. Наши усилия уже возымели действие», – заверил Си Цзиньпин.

Он также отметил, что мировая экономика переживает глубокие изменения, поднимает голову протекционизм, на пути экономической глобализации возникают преграды.

«Мультилатерализм и система свободной торговли находятся под ударом, сохраняются многочисленные факторы нестабильности и неопределенности, усиливаются риски и вызовы», – сказал китайский лидер.

В связи с этим председатель КНР призвал все страны сообща противостоять протекционизму в торговле и наращивать сотрудничество в целях построения мировой экономики открытого типа.

Напомним, за первые девять месяцев 2018 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на четверть, превысив 77 млрд долларов. По прогнозам министерства коммерции КНР, к концу 2018 года товарооборот России и Китая может превысить 100 млрд долларов.