Товарооборот России и Китая с начала года вырос на четверть

Товарооборот между Россией и Китаем за первые девять месяцев 2018 года увеличился на 25,7%, превысив 77 млрд долларов, говорится в докладе Главного таможенного управления КНР.

За один лишь сентябрь товарооборот двух стран составил 9,65 млрд долларов.

За первые девять месяцев 2018 года экспорт российских товаров в Китай вырос на 39,2%, достигнув 41,95 млрд долларов, а импорт из Китая в Россию увеличился на 12,7% и превысил 35,2 млрд долларов, передает ТАСС.

Торговый оборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года достиг 69,52 млрд долларов. В 2017 году этот показатель увеличился до 84,07 млрд долларов.

Отметим, по прогнозам министерства коммерции КНР, к концу 2018 года товарооборот России и Китая может превысить 100 млрд долларов.