Японии понадобились подводные беспилотники-шпионы

Япония планирует заняться разработкой беспилотного подводного аппарата, который смог бы обеспечить регулярный мониторинг отдаленных островов на границах территориальных вод и эксклюзивной экономической зоны страны, сообщает Киодо.

По сведениям источников в правительстве Японии, положение о разработке подводного беспилотника планируется включить в оборонную политику страны на период с 2019 по 2024 год, передает ТАСС.

Длина аппарата, по предварительным данным, должна составить порядка 10 метров.

Минобороны Японии считает, что разработка подобного беспилотника необходима военным в условиях роста активности Китая, в том числе в Восточно-Китайском море, где страны ведут территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао).

При этом в требованиях к аппарату говорится, что беспилотник должен быть способен выполнять «различные задачи, в первую очередь наблюдение и сбор данных».

Планируется, что первые испытания беспилотника пройдут в западной префектуре Ямагути, не раньше 2021 года.

Развитие технологий беспилотного управления в японском правительстве рассматривают как одну из мер по борьбе с нехваткой кадров в Силах самообороны страны.

Накануне стало известно, что Япония и США приступили к разработке плана военного реагирования на угрозы спорным островам в Восточно-Китайском море со стороны Китая.