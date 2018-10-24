Мэр Уфы ввел запрет на слово «ориентировочно»

Новый мэр Уфы Ульфат Мустафин на оперативном совещании потребовал от чиновников убрать из своего лексикона слова «ориентировочно», около» и «вокруг».

Ему не понравилось, что чиновники часто употребляют неконкретные формулировки, слово «ориентировочно», в частности, сообщает UfaTime.

«На кого ориентируемся, что это? Слово «ориентировочно» мне непонятно», – заявил Мустафин.

Он потребовал от чиновников не допускать размытости, всегда устанавливая четкие сроки сдачи объектов.

«Слова «около, вокруг» давайте уберем вообще», – предложил Ульфат Мустафин.