Кубинский лидер прилетел в КНДР

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в КНДР с государственным визитом, в аэропорту Сунан его встретил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Лидеры и их супруги обменялись рукопожатиями. Официальные переговоры намечены на 5 ноября. Также пройдет встреча кубинского лидера с председателем президиума Верховного народного собрания страны Ким Ен Намом, передает ТАСС.

Кубинская пресса сообщала, что на переговорах лидеры собираются договориться о взаимодействии в международных организациях, в том числе на площадке ООН.