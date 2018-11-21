Трамп сообщил, когда намерен встретиться с Путиным

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал отмену встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил корреспондент радиостанции «Голос Америки» Стив Херман в Twitter, Трамп собирается встретиться с Путиным «в подходящее время». Трамп добавил, что пока «просто не может участвовать в этом» из-за инцидента в Керченском проливе.