Нобелевского лауреата Жореса Алферова госпитализировали в Москве

Академик Жорес Алферов был срочно госпитализирован в московскую клинику, сообщил источник, близкий к ученому.

«Жореса Ивановича два часа назад срочно госпитализировали в одну из московских клиник в связи с резким ухудшением здоровья», – сообщил собеседник ТАСС.

Жорес Алферов в 2000 году получил Нобелевскую премию по физике за работу в области полупроводниковых гетероструктур. На основе открытий ученого функционируют современные радиотехнические устройства, включая мобильные телефоны.