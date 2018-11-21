Ветеран не может получить Звезду Героя с 1943 года из-за утерянных документов

Житель Челябинской области Иван Конченков был представлен к Золотой Звезде Героя Советского Союза в 1943 году. До сих пор награда не нашла своего героя из-за потерянных в годы войны документов.

Информацию о 92-летнем ветеране Иване Ивановиче Конченкове обнародовал депутат Госдумы Анатолий Литовченко в Facebook.

«Я потрясен. Сегодня на прием в Копейске пришел 92-летний ветеран – Иван Иванович Конченков. Он отчаялся получить золотую звезду Героя Советского Союза. К высшей государственной награде он был представлен в марте 1943 году», – сообщил депутат.

Он подчеркнул, что у ветерана есть наградной лист, в котором подробно описывается подвиг 17-летнего красноармейца Ивана Конченкова, который, как говорится в документе «проявил храбрость, отвагу и умелые действия в бою возле деревни Тросна Курской области».

«Рядовой помог остановить отступление бойцов своей роты, отразить контратаку фашистов и удержать рубеж для дальнейшего наступления. Даже получив тяжелейшее ранение ног, он не покинул поля боя. Но Звезду Героя Иван Иванович так и не получил: документы, как это часто бывало на войне, где-то затерялись. Фронтовик неоднократно обращался в Министерство обороны, однако всегда получал вежливые отказы. Теперь я намерен испытать силу госдумовского документа – вновь подготовил обращение в Минобороны, в военный архив. Будем разбираться», – сообщил депутат.

По данным РИА «Новости», власти Челябинской области не смогли прокомментировать эту ситуацию, как и в Минобороне. В пресс-службе администрации Копейского городского округа пояснили, что Иван Конченков к ним не обращался, и пообещали уточнить информацию позже.