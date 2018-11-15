Шнуров написал стих о запрете въезда на Украину

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стих в ответ на запрет Украины на въезд в страну мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет.

«Дорогие мои киевляне,

К вам попасть сложно, как на Парнас,

Но взаимное наше влияние

Никуда не исчезнет от нас.

Притяженье народов упруго,

И в две тысячи сотом году

Будем слушать как прежде друг друга,

Веру Брежневу и Лободу.

Это будет не в эту, не в среду,

На границе замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда мне будет за шестьдесят», – написал Шнуров в Instagram.

Ранее в пятницу госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам – гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отвечала, что было бы нецелесообразно отвечать зеркально на все решения украинских властей.