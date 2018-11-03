В России прошли открытые уроки, посвященные Дню народного единства

Накануне Дня народного единства в городах России прошли открытые уроки, посвященные истории праздника, сохранению межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

В Ставрополе открытый урок прошел в музейно-выставочном комплексе «Россия – моя история», куда пришло более 100 старшеклассников, передает ТАСС.

«Это ребята, которые изучают историю, увлекаются историей, сегодня в зале были ребята из патриотических клубов и юнармейцы, которые не понаслышке знают, что значит знать и любить историю своей страны», – сказала заместитель министра образования Ставропольского края Диана Рудьева.

Заместитель директора комплекса Михаил Чернов рассказал, что задача открытого урока – показать, как события Смутного времени преломлялись в исторической памяти.

В Санкт-Петербурге прошел городской фестиваль народных традиций, целью которого было познакомить школьников с культурой и творчеством разных народов России, сообщили в комитете по образованию.

Фольклорные ансамбли и коллективы национально-культурных объединений представили творческие номера с исполнением бурятского, чувашского, эскимосского и других народных танцев, традиционные песни Коми, Удмуртии и горловое пение. Гости также имели возможность узнать о об удмуртских народных играх, бурят-монгольской письменности и быте народов Севера.

В Ярославле участниками открытого урока, прошедшего в школе №43, стали 190 человек. О смутном времени говорили в режиме диалога и с акцентом на ярославские события, передает «Вести Ярославль».

«20 тыс. ополченцев вышли из Ярославля и восстановили российскую государственность. Мы живем и трудимся в уникальном государстве. Ни в одной стране мира не было такого, чтобы народ восстановил государственность», – сказал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин, который и провел урок.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел инициативный опрос в преддверии Дня народного единства, спросив россиян об объединяющих страну символах.