В УПЦ МП заявили о готовности бороться за свои права в международных судах

Викарий Киевской митрополии УПЦ, архиепископ Феодосий заявил, что УПЦ будет отстаивать свои права в международных судах, если они будут нарушены.

«Мы будем отстаивать свои права, в том числе и в европейских институциях», – сказал Феодосий в эфире телеканала «112 Украина», говоря о проблемах с имуществом, возникших у церкви, передает ТАСС.

28 ноября Киев передал Андреевскую церковь Константинопольскому патриархату. 23 ноября министерство юстиции Украины отменило передачу Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование УПЦ Московского патриархата.