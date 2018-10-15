В Италии задержали взявшего 20 человек в заложники мужчину

В городе Фьюджи в центральной Италии в заложники были взяты около 20 человек; полиция уже задержала и обезвредила злоумышленника.

Захвативший заложников мужчина обезврежен и задержан правоохранителями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Rainews24.

Злоумышленник ворвался в здание института профессиональной подготовки, куда ранее приехала группа учащихся. Он схватил руководителя учреждения и вошел с ним в помещение, где находились около 20 студентов.

Отмечается, что одной из заложниц были нанесены легкие травмы, она госпитализирована.

По предварительным данным, нападавший не был вооружен. Его обезвредили и задержали местные карабинеры и полицейские; прибыв на место происшествия, они применили против мужчины перцовый баллончик.

Сообщается также, что задержанный ранее проходил лечение от психического расстройства. Его уже доставили в психиатрическое отделение местной больницы, дав успокоительное.

Ранее в октябре в Германии на главном железнодорожном вокзале Кельна произошел захват заложника.