На вокзале в Кельне захватили заложника

На главном железнодорожном вокзале Кельна захватили заложника, здание оцеплено полицейскими, сообщили в полиции.

«В районе площади Бреслауэр плац произошел захват заложника. Полиция находится на месте и проясняет ситуацию», – передает ТАСС сообщение полиции.

Сотрудники правоохранительных органов призвали горожан избегать этого района.

По данным СМИ, полиция оцепила главный железнодорожный вокзал в Кельне, там проводится операция. Утверждается, что инцидент произошел в аптеке, расположенной в здании вокзала.

Кроме того, пресса сообщила о том, что в районе происшествия прозвучало несколько выстрелов.