Песков рассказал о ситуации в Керченском проливе

Проход судов в Керченском проливе происходит в обычном режиме, какие-либо ограничения отсутствуют, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о том, что какие-то ограничения сейчас существуют. Наоборот, нам известно, что Керченский пролив работает в обычном режиме», – цитирует Пескова ТАСС.

Он отметил, что в зависимости от погодных условий порт Керчи может принимать решения о регулировании навигации. Но, заметил он, об этом нужно спрашивать профильные структуры.

Ранее в четверг министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинял Россию в блокировании украинских портов в Азовском море для входа и выхода судов. В Крыму эту информацию опровергли.

Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе открыли для движения гражданских судов в ночь на понедельник. Проход закрывали на время, когда российские пограничники задерживали корабли ВМС Украины, которые нарушили российскую границу.