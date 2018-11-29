Число совершенных с начала года преступлений стало семизначным

С января по октябрь 2018 года в России зарегистрировано свыше 1 млн преступлений, ущерб от них составил 455 млрд рублей, сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«С января по октябрь зарегистрировано более 1 млн преступлений, это на 4% меньше, чем в прошлом году», – сказал Куренной на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир», передает ТАСС.

В 53 российских регионах наблюдается снижение преступности, в 26 других число преступлений повысилось. Почти на 13% сократилось число погибших от преступных посягательств.

По его словам, снижение преступности отмечается в большинстве российских регионов – в 53, вместе с тем в 26 регионах число преступлений, наоборот, увеличилось.

Сумма ущерба от преступлений в 2018 году оказалась на 32% больше, чем в 2017. Куренной отметил, что свыше одной трети от всего числа преступлений – это хищения, присвоения или растраты, грабежи и разбои.

В 2017 году, по данным Генпрокуратуры, резко сократилось количество преступлений, связанных со взятками.