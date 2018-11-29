Сербию заподозрили в реэкспорте в Россию товаров с Украины

Взгляд
29 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 11:48  |  vz.ru
Разделы

Как США заставляют Россию отказываться от доллара

США сами зарывают доллар в ямуФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Еще пару десятилетий назад доллар был для России «наше все», как и для всего остального мира. Какое-то время назад в российском быту американская валюта практически прекратила хождение. И вот теперь прямо на наших глазах доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса. И виной тому, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент

Порошенко мечтал увидеть новую волну санкций Запада против России, но потерпел неудачуФото: Mikhail Palinchak/Reuters
Планы Порошенко проваливаются один за другим. Сначала не удалось ввести на Украине военное положение в нужном ему формате, а теперь Франция и Германия не поддержали план новых антироссийских санкций. Идею торпедировали на уровне руководящих органов Евросоюза. Почему на сей раз Запад решил не поддерживать стремление Киева вновь навредить России? Подробности...
Перейти а раздел…

За что США мстят пойманным в Венгрии «русским торговцам оружием»

Венгерские правоохранительные органы арестовали российских граждан, но передали их в Москву, а не в ВашингтонФото: Ognen Teofilovski/Reuters
Совершенно голливудская история вокруг «русских, которые торговали оружием и наркотиками», разразилась в Венгрии. Выдачи подозреваемых потребовали Соединенные Штаты, но самое поразительное, что Будапешт отправил «торговцев оружием» в Москву. Почему Венгрия столь дерзко пошла наперекор США и как происходящее связано с войной в Сирии? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп довел коллегу из Мексики до национального позора

Мексиканцы ненавидят Трампа и ждут от нового президента Обрадора защиты своей национальной гордостиФото: Carlos Garcia Rawlins/Reuters
К югу от Соединенных Штатов скандал: мексиканцы переживают «окончательное» и «беспримерное» унижение от всё тех же США. По крайней мере, если верить местным СМИ. В Мексике ненавидят Трампа, но еще больше ненавидят собственного президента, считая, что по отношению к Вашингтону он ведет себя как «холуй». И вот теперь его «холуйство» привело к «национальному позору». Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Что написать в настоящую жизнь, у которой цена – смерть

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Неужели не слышали поговорки «Хочешь мира – готовься…» Или нет, стоп, давайте проголосуем: а) к обнимашкам; б) к новогодним скидкам; в) к совещанию по вопросу увеличения роста продаж; г) к мировому чемпионату по надуванию розовых пони. Подробности...

Что не учли украинские планировщики операции в Керченском проливе

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Просмотрел все известные материалы по ситуации вокруг Крымского моста и действиям украинских кораблей. Неожиданно пришел к мысли: а украинский замысел прорыва был не столь уж бредовым, как поспешно утверждали некоторые «эксперты». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Николай II – отец-основатель русской авиации

Егор Холмогоров, Публицист
Сторонники советской ностальгии люто ненавидят знаменитого полярника адмирала Колчака, называя его «кровавым палачом и убийцей», и по сему случаю требуют не увековечивать его памяти. Но тогда, простите, не имеет права на память кровавый палач и убийца Папанин. Подробности...
Обсуждение: 74 комментария
    Перейти а раздел…

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

      Перейти а раздел…

      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
      Подробности...

      Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета

      На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного класса
      Подробности...

      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Полиция Екатеринбурга занялась проверкой детских рисунков с однополыми парами
          Стали известны подробности встречи Путина и Трампа в АргентинеСорваны сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку» в ЕвропуПолицейский в Подмосковье напал на сотрудника прокуратурыМВФ выдвинул Украине ультиматум по новому кредиту
          Глава Пентагона прокомментировал инцидент в Керченском проливеВласти Украины начали опись имущества Киево-Печерской лаврыЭксперт оценил годность Турции на роль посредника между Россией и УкраинойВ Швеции оценили сельскохозяйственные успехи России
          Известный украинский вратарь резко раскритиковал на русском языке местных политиковСтало известно об условиях содержания арестованных украинских моряковВ американской тюрьме умер россиянинАнонсированы госиспытания гиперзвуковых ракет «Циркон»

          Главная тема


          Как США заставляют Россию отказываться от доллара

          «не должно было произойти»


          Трамп задал вопрос о действиях кораблей Украины в Керченском проливе

          «немедленно деэскалировать»


          Евросоюз дал России рекомендации по Керченскому проливу

          «разведка знает»


          Украинский офицер посмеялся над «фейковой силой» России в Крыму

          Видео

          армия и вооружение


          Американский генерал пояснил, почему у С-400 будут проблемы с F-35

          парижский договор


          Финляндия разъяснила позицию по вопросу претензий на Карелию

          впервые после ссср


          Россия создает замену устаревшим украинским самолетам

          армия и вооружение


          Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец

          валютная политика


          Россия нашла еще один путь отказа от доллара

          «персонал из Одессы»


          Игорь Димитриев: Украина украла у нас целое поколение наших же ребят

          «война идентичностей»


          Егор Холмогоров: Николай II – отец-основатель русской авиации

          «почему же снимает порнуху?»


          Дмитрий Дабб: Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?

          Сербию заподозрили в реэкспорте в Россию товаров с Украины

          29 ноября 2018, 09:53

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставки в Россию из Сербии белково-жирового (сыроподобного) продукта украинского происхождения, сообщили в пресс-службе ведомства.

          Уточняется, что в период с января по июль 2018 года сербской компанией Sremska Mlekara Doo на российскую территорию было ввезено 3,82 тыс. тонн данной продукции. Страной происхождения продукта заявлена Сербия, однако, по информации Россельхознадзора, в тот же рассматриваемый промежуток времени с Украины на территорию Сербии осуществлялся экспорт белково-жирового продукта. Адрес получателя совпадает с адресом сербской компании, передает ТАСС.

          Из сравнительного анализа указанных поставок следует, что белково-жировой продукт, поставлявшийся из Сербии, имеет украинское происхождение.

          Россельхознадзор направил запросы в ветеринарную службу Сербии, а также в ФТС России для проведения проверки по указанному факту.

          Добавим, что в ноябре Белоруссию уличили в незаконном реэкспорте в Россию фруктов из ЕС.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............