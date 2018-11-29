Сербию заподозрили в реэкспорте в Россию товаров с Украины

Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставки в Россию из Сербии белково-жирового (сыроподобного) продукта украинского происхождения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в период с января по июль 2018 года сербской компанией Sremska Mlekara Doo на российскую территорию было ввезено 3,82 тыс. тонн данной продукции. Страной происхождения продукта заявлена Сербия, однако, по информации Россельхознадзора, в тот же рассматриваемый промежуток времени с Украины на территорию Сербии осуществлялся экспорт белково-жирового продукта. Адрес получателя совпадает с адресом сербской компании, передает ТАСС.

Из сравнительного анализа указанных поставок следует, что белково-жировой продукт, поставлявшийся из Сербии, имеет украинское происхождение.

Россельхознадзор направил запросы в ветеринарную службу Сербии, а также в ФТС России для проведения проверки по указанному факту.

Добавим, что в ноябре Белоруссию уличили в незаконном реэкспорте в Россию фруктов из ЕС.