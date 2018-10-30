Белоруссию уличили в незаконном реэкспорте в Россию фруктов из ЕС

Голландское издание De Volkskrant утверждает, что садоводы Нидерландов и Бельгии в обход введенных Москвой ограничений на импорт продовольственной продукции из ЕС ежегодно продают в Россию около 70 тыс. тонн груш сорта «Конференция» через Литву и Белоруссию.

По сведениям издания, фрукты «провозятся в Россию импортерами через Литву и Белоруссию», таким образом с 2014 года садоводам из Нидерландов и Бельгии удалось заработать на продаже груш в Россию 240 млн евро, передает ТАСС.

«Они маскируют страну происхождения груш путем покупки сертификатов у коррумпированных продовольственных органов, особенно в Африке. Таким образом, внезапно оказывается, что груши поставляются не из Нидерландов, а из какой-либо африканской страны», – сообщает издание.

«Каждый год около 70 тыс. тонн голландских и бельгийских груш прибывает в Россию. Предприниматели зарабатывают на этом не менее 56 млн евро в год», – сообщает издание, добавляя, что каждый день в Россию въезжает порядка 10 фур с «санкционными грушами», в результате почти половина от общего объема торговли грушами с Россией сохраняется, несмотря на ограничения.

Министерство сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Нидерландов заявило, что «знает только со слухов» о незаконной торговле, отметив, что контроль за соблюдением ограничительных мер является ответственностью России.

Напомним, в начале февраля Россельхознадзор временно запретил ввоз груш из Сербии и яблок из Белоруссии. Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз овощей и фруктов в Россию с территории Казахстана. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.