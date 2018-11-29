В Москве загорелась Успенская церковь

На территории храма Успения пресвятой Богородицы в Троице-Лыково на северо-западе Москвы вспыхнул пожар.

Огонь возник на территории отдельно стоящей деревянной постройки, сообщает «Рен-ТВ».

Представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил РИА «Новости», что пожар удалось локализовать. Информация о пострадавших уточняется.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, борьбу с огнем ведут три пожарных расчета.