Болгария выделила деньги российской компании на ремонт МиГов

Правительство Болгарии согласилось по предложению минобороны страны выделить около 40,5 млн евро на ремонт восьми самолетов МиГ-29, помощь в котором окажет Российская самолетостроительная корпорация (РСК) «МиГ».

Пресс-служба правительства отмечает, что ремонт этих самолетов нужен для выполнения обязательств Болгарии перед НАТО по охране воздушного пространства и общей политики безопасности Евросоюза, передает РИА «Новости».

«Обеспечение летной готовности самолетов МиГ-29 позволит сохранить оборонительные возможности в период приобретения нового типа боевого самолета и в транзитный период его освоения и декларации его оперативной готовности», – отмечает правительство.

По соглашению РСК «МиГ» поставит резервные части самолетов и окажет помощь в их ремонте. При этом замену резервных частей выполнят болгарские инженеры авиабазы «Граф Игнатьево».

О том, что военная авиация Болгарии будет ремонтироваться в России, заявил в мае болгарский премьер Бойко Борисов после встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

В декабре 2017 года власти Болгарии попросили российскую авиастроительную корпорацию «МиГ» провести капитальный ремонт и заняться обслуживанием 15 истребителей МиГ-29.

При этом изначально Болгария отказывалась привлекать к ремонту МиГов Россию, отдавая предпочтение Польше. На оказание услуг по ремонту самолетов претендовала также Украина.