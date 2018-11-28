Во втором туре выборов президента Грузии отмечен рост явки избирателей

Второй тур выборов президента Грузии проходит при более высокой явке избирателей, чем первый месяц назад, свидетельствуют данные ЦИК, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Если в первом туре к десяти утра (9.00 по Москве) проголосовало 6,14%, то сейчас уже 7,26% от общей численности в 3 млн 528 тыс. 658 избирателей.

За пост президента Грузии соперничают поддерживаемая правящей «Грузинской мечтой» экс-глава МИД Саломе Зурабишвили и кандидат от оппозиции, другой бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе после голосования сказал, что отдал голос за «мирное развитие страны и европейский выбор».

Председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что «выбор прост – одна политическая сила, «Единое национальное движение», олицетворяет агрессию, ненависть, ложь, а вторая – «Грузинская мечта» – все названное сдала в прошлое».

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что «проголосовал против зла», подразумевая партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

«Нам нужны мир, стабильность, экономическое развитие», – сказал он.

Глава избирательного штаба Григола Вашадзе Георгий Вашадзе заявил, что власть должна поменяться и «больше заботиться о гражданах».

Он заявил о многочисленных нарушениях на выборах, что, впрочем, не подтверждает ЦИК.

«Я дала голос проевропейской, многопартийной Грузии», – заявила супруга экс-президента Сандра Руловс.

Сам Саакашвили, осужденный на родине заочно на три и шесть лет лишения свободы за превышение служебных полномочий и коррупцию, активно агитирует из Голландии, где сейчас проживает, за Григола Вашадзе, который уже пообещал помиловать экс-президента Грузии.