Саакашвили сказал, кем хочет работать в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, осужденный на родине заочно на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий, заявил, что в случае возвращения домой «не хочет быть ни на одной должности», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«С удовольствием был бы в Фонде развития СЭЗ в Лазике (запад Грузии) или председателем наблюдательного совета Батумского технологического университета», – приводит его слова грузинская телекомпания «Палитра».

Находящийся в Амстердаме Саакашвили регулярно выступает в поддержку кандидата от оппозиции во втором туре выборов президента (28 ноября) Григола Вашадзе, который уже пообещал помиловать экс-президента в случае победы. Правящая «Грузинская мечта» поддерживает независимого кандидата Саломе Зурабишвили, которая ранее, как и ее конкурент, возглавляла МИД Грузии.

Саакашвили сказал, что в грузинской политике должны быть новые лица.

Между тем, по всей Грузии в эти дни проходят митинги против экс-президента и его кандидата под лозунгами «Нет Мише! Нет насилию!». Такая акция состоится 25 ноября на центральной площади Тбилиси – Свободы.