Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива

Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США во вторник, 27 ноября, провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма.

Воздушное судно с бортовым номером 168848, входящее в состав 26-й патрульной эскадрильи американских ВМС, приближалось к береговой линии полуострова на расстояние в 31 километр, сообщает портал PlaneRadar в Twitter

22:12 мск.

Активность авиации США за 27 ноября 2018г., у границ России pic.twitter.com/QcToxRYiNR — PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 ноября 2018 г.

Примечательно, что перед Boeing P-8A Poseidon разведывательный полет в этом районе выполнил стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США. Он провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.

В последнее время увеличилась активность зарубежных разведывательных самолетов вблизи российских границ. Так, 26 ноября разведывательный беспилотный летательный аппарат совершал похожие маневры в том же регионе. Кроме того, в тот же день самолет ВВС США совершал разведку у Черного моря.