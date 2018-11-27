Американский беспилотник провел разведку у черноморского побережья России

Беспилотник ВВС США во второй раз пролетел вдоль черноморского побережья России, об этом свидетельствуют данные мониторинга западных авиационных ресурсов.

Беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk направился с авиабазы Сигонелла в Сицилии вдоль юго-западного и южного берегов Крыма и приближался к побережью на расстояние в несколько десятков километров, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга западных авиационных ресурсов.

26 ноября разведывательный беспилотный летательный аппарат совершал похожие маневры в том же регионе. Кроме того, в тот же день самолет ВВС США совершал разведку у Черного моря.